В штаб-квартире ООН прошел концерт в честь 150-летия Шаляпина

Музыкальный вечер организовали постпредство РФ в Женеве и фонд социальных инициатив «Мир и гармония».Во Дворце Наций в исполнении артистов Большого театра Женевы Дмитрия Тихонова, Владимира Казакова, Анны Самохиной, Ирины Шкуриндиной прозвучали каватина Алеко, романсы «Сон», «Сирень», «Проходит все», «В молчаньи ночи тайной», ариозо Кумы из оперы Петра Чайковского «Чародейка», «Песня о блохе» Модеста Мусоргского и другие произведения.Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отметил, что шедевры русской культуры продвигаются вне зависимости от политической ситуации.«Исходим из того, что искусство должно быть вне политики. Ведь попросту нельзя вычеркнуть из мировой копилки искусства российских композиторов и певцов», — сказал Гатилов.Постпред добавил, что концерт собрал много зрителей, что свидетельствует о том, что эти люди не подвержены политическим спекуляциям, которые пытаются навязать западные политические деятели.