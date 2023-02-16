В Киеве открылся музей с инсталляцией Бандеры

16.02.2023
В Киеве открылся музей «Становления украинской нации».
В экспозицию вошла информация об «известных украинцах», в число которых вошли Степан Бандера и княгиня Ольга, передают местные СМИ.
«Княгиня Ольга, Степан Бандера, Джамала. В Киеве открылся первый инновационный музей истории с инсталляциями известных украинцев», — указано на сайте украинского издания «НВ».
В музее представлено около сотни фигур известных деятелей политики, науки и культуры, связанных с Украиной. В экспозицию также вошли сюжетные композиции, картины, карты и диорамы.
«В основе музея — исторические факты, направленные на пробуждение национального сознания украинцев, поднятие самооценки нации, чувства достоинства и патриотизма», — сообщают на сайте музея.
На сайте учреждения указано, что экспозиции созданы по итогам исторических исследований и научно обоснованны.
Фото: скриншот сайта museumsun.org