Московская филармония запустила цикл концертов «Весь Стравинский»

Абонемент представит первое в мире концертное исполнение всей музыки Игоря Стравинского в рамках одного цикла, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Уникальный проект стартовал 15 февраля в Зале Чайковского. Следующие концерты состоятся 8 апреля и 13 мая. В первых трех программах прозвучат ранние произведения композитора, в том числе музыка к балету «Петрушка», и его оркестровки сочинений Шопена, Бетховена и Мусоргского.





Цикл рассчитан на десять сезонов. Произведения будут исполняться в хронологическом порядке. Это позволит аудитории проследить за эволюцией «композитора тысячи стилей». Проект представит мировые премьеры арии Шакловитого и финала оперы «Хованщина» в авторской редакции, восстановленной по черновикам. Также прозвучат российские премьеры сочинений и оркестровки произведений других композиторов. Произведения исполнят лучшие московские симфонические оркестры — Филармонический, Светлановский и Национальный молодежный.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ