«Без галош элегантнее» дебютирует в Театре Терезы Дуровой в марте

Музыкально-поэтическая постановка приурочена к 130-летию Владимира Маяковского, сообщила пресс-служба московского театра.





15 марта на Малой сцене состоится премьерный показ спектакля «Без галош элегантнее» народной артистки РФ Терезы Дуровой. Действие развернется в мастерской необычного портного, который «на живую нитку шьет костюм-судьбу поэта».





«Маяковский в своей гениальности абсолютно надвременной поэт», — подчеркнула постановщица.





Она предлагает взглянуть на Маяковского как на романтика, красивого мужчину, франта и модника, задававшего тренды в одежде, литературе, образе жизни. Авторы подобрали ключ к необычной лингвистической и образной системе поэта через «современную оболочку». Публика увидит модные костюмы времен Маяковского, а также услышит его стихи в сопровождении навеянных ими джазовых мелодий.





Над проектом работали художницы Мария Рыбасова, Виктория Севрюкова и др.





Фото: пресс-служба Театра Терезы Дуровой