Стартовал прием заявок на акселератор «Создавай. Таврида»

Стартовал прием заявок на акселератор «Создавай. Таврида»

15.02.2023

Стартовал прием заявок на акселератор творческих проектов «Создавай. Таврида», передает ТАСС.

По словам руководителя службы проектного сопровождения арт-кластера «Таврида» Ольги Никифоровой, участие в мероприятии примет молодежь из новых регионов России. Образовательная программа пройдет в Крыму в марте на площадке Академии творческих индустрий «Меганом».

Подать заявку на участие могут молодые люди из Луганской, Донецкой народных республик, из Херсонской, Запорожской областей.

«Участниками акселератора становятся молодые деятели культуры, искусства и творческих индустрий в возрасте от 18 до 35 лет, подавшие заявку и прошедшие предварительный отбор», — рассказала Ольга Никифорова.

Акселератор творческих проектов призван научить молодых людей создавать творческие проекты, участвовать в грантовых конкурсах, воплощать в жизнь свои идеи.

«Для новых территорий, у которых впереди открываются большие возможности для развития, запрос на знания, на актуальные, современные технологии особенно велик», — добавила Оксана Никифорова.


Фото: tavrida.art