Стартовал прием заявок на акселератор «Создавай. Таврида»

По словам руководителя службы проектного сопровождения арт-кластера «Таврида» Ольги Никифоровой, участие в мероприятии примет молодежь из новых регионов России. Образовательная программа пройдет в Крыму в марте на площадке Академии творческих индустрий «Меганом».Подать заявку на участие могут молодые люди из Луганской, Донецкой народных республик, из Херсонской, Запорожской областей.«Участниками акселератора становятся молодые деятели культуры, искусства и творческих индустрий в возрасте от 18 до 35 лет, подавшие заявку и прошедшие предварительный отбор», — рассказала Ольга Никифорова.Акселератор творческих проектов призван научить молодых людей создавать творческие проекты, участвовать в грантовых конкурсах, воплощать в жизнь свои идеи.«Для новых территорий, у которых впереди открываются большие возможности для развития, запрос на знания, на актуальные, современные технологии особенно велик», — добавила Оксана Никифорова.