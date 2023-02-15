В Петербурге отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт

В Петербурге отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт

15.02.2023

В Санкт-Петербурге отменили показы спектаклей «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова, передают «Невские новости».

Постановки должны были пройти 14 и 15 февраля в театре «Балтийский дом».

В театре сообщили, что отмена спектаклей связана с техническими причинами.

По информации издания, зрители узнали об отмене спектакля за полчаса до его начала.

В театре уточнили, что вернуть деньги за отмененный спектакль можно в том месте, где они приобретались. Покупателям вернут полную стоимость билета, однако компенсации за отмену постановки не полагается.


Фото: Pixabay.com