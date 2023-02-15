В Петербурге отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт

Постановки должны были пройти 14 и 15 февраля в театре «Балтийский дом».В театре сообщили, что отмена спектаклей связана с техническими причинами.По информации издания, зрители узнали об отмене спектакля за полчаса до его начала.В театре уточнили, что вернуть деньги за отмененный спектакль можно в том месте, где они приобретались. Покупателям вернут полную стоимость билета, однако компенсации за отмену постановки не полагается.