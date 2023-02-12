«Риддик 4» расскажет о происхождении героя Вина Дизеля

Режиссер сай-фай-франшизы Дэвид Туи объявил о разработке четвертого фильма с подзаголовком «Фурия»...
В Испании прошла 37-я церемония вручения национальной кинопремии. Список лауреатов опубликован на ее...
Французский актер Пьер Нине исполнит роль Эдмона Дантеса в фильме по роману Александра Дюма, пишет V...
Sanremo Music Festival 2023 завершился победой певца, который уже становился лауреатом конкурса деся...
16 февраля в Доме музыки в Москве состоится концерт «Музыкальные хиты Голливуда», сообщила пресс-слу...
Режиссер сай-фай-франшизы Дэвид Туи объявил о разработке четвертого фильма с подзаголовком «Фурия»...
В Испании прошла 37-я церемония вручения национальной кинопремии. Список лауреатов опубликован на ее...
Французский актер Пьер Нине исполнит роль Эдмона Дантеса в фильме по роману Александра Дюма, пишет V...
Sanremo Music Festival 2023 завершился победой певца, который уже становился лауреатом конкурса деся...
16 февраля в Доме музыки в Москве состоится концерт «Музыкальные хиты Голливуда», сообщила пресс-слу...
Американская студия Disney назвала размер бюджета пятой части франшизы об Индиане Джонсе. Производст...
Президент России Владимир Путин наградил деятелей культуры и сотрудников СМИ, говорится на официальн...
Отменой концерта российского пианиста Дениса Мацуева в итальянских Брешии и Бергамо Италия продемонс...
В лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге в ходе реставрационных работ появится специально ...
Фильмы и сериалы американской студии Disney уйдут из российских онлайн-кинотеатров в марте 2023 года...
Российский кинорежиссер Никита Михалков обвинил руководство Музея истории Екатеринбурга в попытках р...
Российский бизнесмен Евгений Пригожин анонсировал выход нового фильма. Об этом Пригожин рассказал ...
Американская актриса Кристен Стюарт сыграет писательницу Сьюзен Зонтаг в новом байопике, передает Sc...
В Музее Победы открылась выставка «Красные флаги на Эльбрусе». Экспозиция подготовлена в рамках прое...
Министр культуры России Ольга Любимова вручила награды реставраторам, передает пресс-служба Министер...
Сын госпитализированного актера Бориса Щербакова Василий рассказал о самочувствии отца.
Мариинский театр анонсировал масштабную оперу Рихарда Вагнера — единственную комическую оперу немецк...
В Великобритании скончался кинорежиссер Хью Хадсон. Постановщик умер на 87-м году жизни в Лондоне. О...
Эксперты в области искусствоведения определили основные тренды в выставочной сфере на 2023 год.
Картина Ари Астера «Все страхи Бо» получила дату релиза в России. Абсурдистская комедия с Хоакином Ф...
12.02.2023