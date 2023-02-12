«Риддик 4» расскажет о происхождении героя Вина Дизеля

Режиссер сай-фай-франшизы Дэвид Туи объявил о разработке четвертого фильма с подзаголовком «Фурия», сообщил THR.





Главную роль космического преступника Ричарда Б. Риддика, способного видеть в темноте, вновь сыграет Вин Дизель. Он же займеься продюсированием. За сценарий и режиссуру будет отвечать постановщик предыдущих частей Дэвид Туи.





По его словам, новую историю посвятят возвращению героя на родную планету Фурия, где его сородичи сражаются с новой угрозой. Это поможет исследовать происхождение Риддика, отметил он. Дату начала съемок режиссер не уточнил.





Цикл научно-фантастических экшнов стартовал в 1990 году с «Черной дыры». Далее вышли два сиквела: «Хроники Риддика» (2004) и «Риддик» (2013).





Фото: кадр из фильма «Риддик»