Фильмы Disney уйдут из российских онлайн-кинотеатров в марте

11.02.2023

Фильмы Disney уйдут из российских онлайн-кинотеатров в марте

Фильмы и сериалы американской студии Disney уйдут из российских онлайн-кинотеатров в марте 2023 года, передают «Ведомости».

Сообщается, что к этому времени у российских платформ завершатся сроки лицензионных контрактов со студией.

Ранее сообщалось, что контракты по библиотекам Warner. Bros и Disney истекают в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года соответственно. Новые контракты с российскими платформами американские компании не планируют.

По прогнозам газеты, исключение из онлайн-кинотеатров контента указанных студий приведет к снижению выручки на 2-3%.


Фото: рixabay.com