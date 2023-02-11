Фильмы Disney уйдут из российских онлайн-кинотеатров в марте

Сообщается, что к этому времени у российских платформ завершатся сроки лицензионных контрактов со студией.Ранее сообщалось, что контракты по библиотекам Warner. Bros и Disney истекают в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года соответственно. Новые контракты с российскими платформами американские компании не планируют.По прогнозам газеты, исключение из онлайн-кинотеатров контента указанных студий приведет к снижению выручки на 2-3%.