Бизнесмен Пригожин рассказал о скором выходе фильма «Шугалей-4»

«В ближайшее время выйдет фильм «Шугалей 4». В нем будет 12 историй. Эти истории доформировываются, фильм в процессе», — рассказал Пригожин.По словам бизнесмена, фильм будет основан на реальных событиях, автором проекта стал Максим Шугалей.Боевик «Шугалей» вышел в 2020 году и рассказывал историю двоих россиян, захваченных в плен во время гражданской войны в Ливии. Режиссером проекта выступил Денис Нейманд. В актерский состав вошли Кирилл Полухин, Олег Абалян, Сергей Яценюк, Олег Метелев и другие.В сентябре 2020 года вышел также фильм «Шугалей 2», в сентябре 2021-го — «Шугалей 3. Возвращение».