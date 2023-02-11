Умер режиссер «Огненных колесниц» Хью Хадсон





В Великобритании скончался кинорежиссер Хью Хадсон. Постановщик умер на 87-м году жизни в Лондоне. О смерти режиссера сообщили его родственники.



«Хью Хадсон, 86 лет, любимый муж и отец, умер в больнице Чаринг-кросс 10 февраля 2023 года после непродолжительной болезни. Он был больше всего известен как режиссер получившего премию "Оскар" фильма "Огненные колесницы". Он оставил после себя жену Марьям, сына Томаса и первую жену Сью», — сообщили близкие режиссера.



Фильм «Огненные колесницы» получил четыре «Оскара» — как лучший фильм, за лучший сценарий, лучшие костюмы и лучший оригинальный саундтрек. Фильм также получил три премии BAFTA, «Золотой глобус» и два приза Каннского кинофестиваля.









Фото: Red Carpet News/YouTube