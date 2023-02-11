Умер режиссер «Огненных колесниц» Хью Хадсон

Сын госпитализированного актера Бориса Щербакова Василий рассказал о самочувствии отца.
Мариинский театр анонсировал масштабную оперу Рихарда Вагнера — единственную комическую оперу немецк...
В Великобритании скончался кинорежиссер Хью Хадсон. Постановщик умер на 87-м году жизни в Лондоне. О...
Эксперты в области искусствоведения определили основные тренды в выставочной сфере на 2023 год.
Картина Ари Астера «Все страхи Бо» получила дату релиза в России. Абсурдистская комедия с Хоакином Ф...
Сын госпитализированного актера Бориса Щербакова Василий рассказал о самочувствии отца.
Мариинский театр анонсировал масштабную оперу Рихарда Вагнера — единственную комическую оперу немецк...
В Великобритании скончался кинорежиссер Хью Хадсон. Постановщик умер на 87-м году жизни в Лондоне. О...
Эксперты в области искусствоведения определили основные тренды в выставочной сфере на 2023 год.
Картина Ари Астера «Все страхи Бо» получила дату релиза в России. Абсурдистская комедия с Хоакином Ф...
Владимир Гусев, возглавлявший с 1988 года Русский музей, занял должность президента музея.
Коллективу Государственной Третьяковской галереи представили нового генерального директора, передает...
Бывший заместитель генерального директора Политехнического музея по науке и образованию Константин Ф...
В Сети появился полноценный трейлер нового «Форсажа» с Вином Дизелем, Джейсоном Момоа, Бри Ларсоном,...
Крупнейший на Урале музыкальный фестиваль Ural Music Night получит поддержку из федерального бюджета...
В Успенском соборе Владимира в ходе работ обнаружена уникальная фигурка ангела. Артефакт предположит...
В Москве пройдет презентация и запуск акции «Танк Победы». Организатором проекта является московский...
В Новосибирске из-за взрыва газа в пятиэтажном доме погиб поэт Александр Дурасов, передает Сибкрай.р...
Студия Lionsgate и кабельный канал Starz приступят к производству сиквела исторического шоу «Спартак...
Сценарист картины «Чебурашка» Виталий Шляппо ответил на критику со стороны актера, депутата Госдумы ...
В Московском театре мюзикла в память о композиторе Эдуарде Артемьеве покажут цикл из 14 рок-опер «Пр...
Объявлен прием заявок на соискание премии «Душа России», передает пресс-служба Министерства культуры...
Стартовал сбор заявок на участие в конкурсе любительских творческих коллективов из регионов страны в...
Среди фильмов, получивших субсидию Фонда кино в 2022 году, коммерческий успех показал только один, п...
Из сериала «Домашний арест» на ТНТ, сценаристом и продюсером которого выступил юморист Семен Слепако...
11.02.2023