Эксперты назвали главные тренды выставочной сферы в 2023 году

Эксперты в области искусствоведения определили основные тренды в выставочной сфере на 2023 год.



По мнению арт-директора галерей VEKARTA Анны Павельевой, популярность кинотеатров в нынешнем году вряд ли изменится, в то время как интерес людей к выставочным проектам растет. Эта тенденция открывает новые возможности для музеев и выставочных пространств, стимулирует внедрение новых технологий.



Другим трендом являются коллаборации, объединяющие также представителей конкурирующих сфер. Этот тренд, считает лектор-искусствовед ГМИИ им. А.С. Пушкина Анна Топельберг, способствует не только развитию музее в перспективе, но также театров, концертных залов, кинотеатров.



«Мы будем наблюдать синкретизм и взаимное влияние разных видов искусства друг на друга. Не надо исключать такие явления, как музыкальные вечера в музейном пространстве, театральные постановки в окружении музейных экспонатов и хореографические номера в декорациях выставок», — рассказала Анна Топельберг.



2023 год также продемонстрирует рост популярности современного русского искусства.



«Когда передвижение многих мировых шедевров затруднено, их место занимают произведения художников, работающих внутри страны. Начнётся развитие современного выставочного фонда, в частности отечественного, также будут чаще обращать на себя внимание проекты, переосмысляющие известные работы и целые эпохи», — рассказала Анна Павельева.



Самыми популярными темами, отметила Анна Топельберг, станут экология, самоидентификация человека в окружающем мире и урбанистика.



По мнению Анны Павельевой, еще большую популярность обретут нестандартные экспозиции, мультимедийные проекты, выставки репродукций.



В то же время специалисты считают, что интерес к западному искусству не уйдет.



«Мы по факту сами являемся частью этого европейского искусства, и в связи с этим спрос на него исчезнуть не может, оно всегда будет актуальным», — поделилась мнением замдиректора по просветительской работе Государственного музея архитектуры им. А.В, Щусева Ксения Смирнова.



Другой тенденцией 2023 года специалисты считают возникновение у искусства новой функции — отдых от непрерывного информационного потока. Люди, считает Ксения Смирнова все больше начнут ходить в музеи ради погружения в мир прекрасного и эмоционального отдыха.









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