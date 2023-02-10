Из 26 поддержанных Фондом кино фильмов в 2022 году коммерческий успех показал один

По информации издания, из 26 фильмов, профинансированных Фондом кино, окупился только один. Согласно данным Единой автоматизированной системы (ЕАИС), только одна картина в минувшем году продемонстрировала коммерческий успех — то есть собрала в прокате хотя бы в два раза больше производственного бюджета.Речь идет о комедии Александра Фомина «Молодой человек», которая при бюджете в 64,8 млн рублей в прокате заработала 192,2 млн рублей. Размер субсидии Фонда кино составил 30 млн рублей.Отбить бюджет, то есть собрать в прокате больше суммы, потраченной на производство, но не окупиться с учетом сборов, которые достаются кинотеатрам, смогли 5 из 26 поддержанных Фондом кино картин. В их числе «Финник», «Сердце пармы», «Три кота и море приключений», «Чук и Гек. Большое приключение», «Любовники».