Музей Победы представит спектакль «Дорогой дневник» для зрителей с повязкой на глазах





Музей Победы представит интерактивный спектакль «Дорогой дневник», передает пресс-служба музея. Постановка рассказывает о великих людях, которые добились успеха, несмотря на проблемы со зрением.



Зрителям предложат «увидеть» постановку с повязкой на глазах.



«В ходе спектакля мы решили поместить зрителей в ту же ситуацию, в которой творили уникальные слабовидящие или незрячие. Зрители "посмотрят" спектакль в повязке на глазах и смогут только ощущать запахи, трогать предметы и слушать. Они на ощупь нарисуют картину, попробуют прочесть шрифт Брайля, определят, какое животное попало к ним в руки, и многое другое», — рассказали создатели постановки, «Мамин театр».



Спектакль «Дорогой дневник» является победителем конкурса «Открытая сцена», номинант премии за доброту в искусстве «На благо мира».













Фото: пресс-служба Музея Победы