Эштон Катчер рассказал о тяжелой болезни, сопровождаемой глухотой





Американский актер Эштон Катчер рассказал, что после тяжелого заболевания столкнулся с глухотой, передает People.



По информации издания, у актера диагностировали васкулит — аутоимунное заболевание, сопровождающееся воспалением и сужением сосудов. В результате болезни ограничивается приток крови, что сказывается на состоянии органов и тканей. Симптомами заболевания могут быть внезапная потеря слуха, слабость в конечностях, временная слепота.



По словам артиста, о своем заболевании он узнал недавно. В один из дней актер, проснувшись, понял, что ничего не видит, перестал слышать и испытывал проблемы с равновесием. Борьбе с недугом актер посвятил весь 2019 год.



Актер признался, что стал неуверенно себя чувствовать на красных дорожках из-за глухоты, когда репортеры выкрикивают имя звезды, чтобы получился хороший снимок.



Эштон Катчер известен по ролям в фильмах «Эффект бабочки», «Спасатель», «Больше, чем любовь», «Однажды в Вегасе» и другим картинам. Актер женат на голливудской звезде Миле Кунис и воспитывает с ней двоих детей.









Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube







