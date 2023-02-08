Псковский музей-заповедник получил в дар редкие документы XIX века





Федеральному Псковскому музею-заповеднику переданы в дар документы XIX века, связанные с купеческой династией Сутоцких, передает пресс-служба музея-заповедника.



Документы передал музею клирик церкви Константина и Елены отец Роман, который получил их по наследству от регента Любятовской церкви Николая Попова.



«Конечно, документы нуждаются в реставрации. Но ценность переданных документов сложно преувеличить, так как до сих пор в музейных фондах не было никаких документов, связанных с родом Сутоцких», — рассказал научный сотрудник Псковского музея-заповедника Арсений Постников.



Кроме того, музею передана в дар коллекция старинных поздравительных открыток.



Документы и открытки войдут в коллекцию музея и будут использованы при подготовке музейных проектов. Одна из коллекций в ближайшее время будет размещена среди экспонатов выставки «Чести своей никому не отдам» во Дворе Постникова.









Фото: museumpskov.ru



