Стала известна дата начала съемок ребута «Фантастической четверки»





Режиссер Мэтт Шекман рассказал, когда начнутся съемки новой версии «Фантастической четверки», сообщает Collider.



По информации издания, съемки стартуют в начале 2024 года.



Шекман сообщил, что релиз картины должен состояться 14 февраля 2025 года. Режиссер назвал слухами все догадки об актерах, которые примут участие в проекте. Известно лишь, что новая картина будет ребутом — с прежними героями, но новой сюжетной линией.



Первый фильм о «Фантастической четверке» вышел в 1994 году и рассказывал о становлении четверки и ее конфронтации с Доктором Думом.









Фото: кадр из фильма «Фантастическая четверка»