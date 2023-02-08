Стала известна дата начала съемок ребута «Фантастической четверки»

08.02.2023

Стала известна дата начала съемок ребута «Фантастической четверки»

Режиссер Мэтт Шекман рассказал, когда начнутся съемки новой версии «Фантастической четверки», сообщает Collider.

По информации издания, съемки стартуют в начале 2024 года.

Шекман сообщил, что релиз картины должен состояться 14 февраля 2025 года. Режиссер назвал слухами все догадки об актерах, которые примут участие в проекте. Известно лишь, что новая картина будет ребутом — с прежними героями, но новой сюжетной линией.

Первый фильм о «Фантастической четверке» вышел в 1994 году и рассказывал о становлении четверки и ее конфронтации с Доктором Думом.


Фото: кадр из фильма «Фантастическая четверка»