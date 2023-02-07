Умер актер фильма «Завтра была война» Сергей Столяров





Скончался актер Сергей Столяров. Представитель актерской династии Столяровых умер на 63-м году жизни 7 февраля. О кончине артиста пишет «Кино-Театр».



Сергей Столяров известен по ролям в фильмах «Завтра была война», «Следствие ведут знатоки», «Возвращение». Всего Столяров снялся в 11 кинофильмах.



Сергей Столяров окончил Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина, служил в Театре советской армии. Участвовал в создании телепроектов «Детский час», «Архипелаг», «Взгляд», «Телескоп», занимал должность главного продюсера детского и юношеского вещания канала «ТВ Центр», генерального продюсера образовательного канала «Школьник ТВ».



Сергей Столяров — внук знаменитого актера Сергея Столярова, сын актера Кирилла Столярова.









Фото: Walrus36/Flickr.com







