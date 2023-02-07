В России стартовали спецпоказы фильма «Нюрнберг»





В российских кинотеатрах с 7 по 10 февраля пройдут показы военной драмы «Нюрнберг».



Среди городов, в которых состоятся показы — Курск, (7 февраля), Ростов (8 февраля), Бердянск (с 8 по 10 февраля), Симферополь (9 февраля), Самара (10 февраля), сообщают создатели фильма.



В картине показаны неизвестные до недавнего времени факты, полученные от очевидцев исторических событий тех лет.



Сценарий к фильму создан по книге «На веки вечные» Александра Звягинцева. Режиссером картины выступил Николай Лебедев, продюсером — Эльмира Айнулова.



Над фильмом работали специалисты из разных стран, включая Австрию, Германию, Великобританию, Францию.



Главные роли в фильме сыграли Сергей Безруков, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Кемпо, Игорь Петренко.



Картина «Нюрнберг» выйдет в широкий прокат 23 февраля.









Фото: кадр из фильма «Нюрнберг»