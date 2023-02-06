Британская рок-группа Uriah Heep отменила все концерты в России

На отмену выступления рокеров в Екатеринбурге обратило внимание издание Ura.ru.





Uriah Heep отказалась от российской части мирового тура, посвященного 50-летию группы. Изначально концерты должны были дать в 2020 году, но их дважды откладывали из-за антиковидных ограничений. В апреле 2023-го группа планировала выступить в 14 городах РФ: Хабаровске, Красноярске, Воронеже, Краснодаре и др.





Тур должен был стартовать 4 апреля во Владивостоке. Екатеринбургский концерт планировался на 13 апреля в ККТ «Космос». В завершение гастролей рок-музыканты выступили бы в петербургском ДК имени Ленсовета.





В 2022-2023 годах выступления иностранных артистов в России в основном отменяются из-за антироссийских санкций, введенных после начала СВО, отметило издание.





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