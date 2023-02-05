Морган Невилл снимет документалку о жизни Пола Маккартни после The Beatles

Фильм оскароносного режиссера расскажет о том, как бывший участник популярной группы искал себя за ее пределами, сообщил Deadline.





Документальный фильм Моргана Невилла («В двух шагах от славы») под рабочим названием «Человек в бегах» сосредоточится на истории Пола Маккартни после распада The Beatles в 1969-м. Он поведает о том, как музыкант сталкивался с многочисленными проблемами, продолжал писать новую музыку, в итоге ставшую определяющей для 1970-х годов. Одна из главных сюжетных линий представит историю его отношений с супругой Линдой Маккартни, благодаря которым исполнитель нашел свой голос после «Битлз».





Режиссер подчеркнул, что в своей работе хочет дать возможность по-новому взглянуть на переломный момент в жизнетворчестве артиста.





Дата премьеры ленты пока не называется.





Фото: Jim Summaria. CC BY-SA 3.0