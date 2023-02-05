В Санкт-Петербурге стартовали гастроли Театра Моссовета

Трагикомедия «Соло для часов с боем» открыла петербургские гастроли московского театра, приуроченные к его 100-летию, передает ТАСС.





Первый спектакль Театр Моссовета дал на сцене ДК «Выборгский». Зрителям представили постановку Павла Пархоменко по одноименной пьесе словацкого драматурга Освальда Заградника.





По словам худрука театра Евгения Марчелли, труппа отмечает 100-летие новыми спектаклями, два из которых увидит петербургская публика. Они дебютировали минувшей осенью. Режиссер выразил надежду на то, что зрители получат «эмоциональный ожог» при просмотре спектаклей. Так он называет потрясение, которое испытывает человек в театре. Именно такой театр ему интересен, отмечает агентство.





5 февраля состоится показ «БЕСприданницы» Марчелли по пьесе Островского.





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