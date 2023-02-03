В Центральном Манеже открылся межмузейный выставочный проект «ДК СССР»





В Центральном Манеже в Москве открылась выставка «ДК СССР». Выставка подготовлена РОСИЗО при поддержке Министерства культуры России и при участии ведущих музеев и приурочена к 100-летию со дня образования СССР.



На выставке представлено более 700 предметов, демонстрирующих советское искусство и раскрывающих идею домов культуры. Каждый из разделов выставки самодостаточен и погружает зрителя в отдельное направление культурной жизни советского периода.



На открытии выставки побывала министр культуры России Ольга Любимова.



«Особенно радостно сегодня, как бы возвращаясь в то славное прошлое архитектуры, изобразительного искусства, кино, понимать, что мы не просто ностальгируем, а продолжаем жить этими уникальными пространствами. Уже первые 1 тыс. домов культуры, отреставрированные и отремонтированные за последние три года, открывают свои двери, делают выставки», — сказала Ольга Любимова.



Министр культуры отметила, что дома культуры остаются точками притяжения, традицией, учреждениями культуры для всех возрастов.













Фото: t.me/olga_b_lyubimova