



Японский писатель Харуки Мураками анонсировал выход новой книги. Очередное произведение писателя выйдет весной 2023 года в издательстве Shinchosha.



Подробности и название новой книги знаменитого автора не раскрываются. Известно лишь, что произведение выйдет в свет 13 апреля. Книга появится одновременно и в офлайн-магазинах, и в Сети.



В 2017 году вышел последний на данный момент роман Мураками «Убийство командора». Книги автора переведены на десятки языков и являются бестселлерами во всем мире.









Фото: скриншот видео канала ixtab5/YouTube