«Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока

По словам Слащевой, прокат «Чебурашки» в странах Ближнего Востока начнется в марте.Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.