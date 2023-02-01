«Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока

01.02.2023

«Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока

Российская картина «Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока. Об этом рассказала в среду, 1 февраля, глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, передает ТАСС.

По словам Слащевой, прокат «Чебурашки» в странах Ближнего Востока начнется в марте.

Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. 

«Чебурашка» по сборам обошел фильм «Холоп» Клима Шипенко и первую часть ленты «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Сборы фильма по состоянию на 1 февраля составили 5,8 млрд рублей.


Фото: кадр из фильма «Чебурашка»