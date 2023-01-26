Вышел трейлер мультсериала «Антология русского хоррора: Красный состав»

Стриминг more.tv опубликовал на официальном ютьюб-канале ролик проекта, включающего короткометражки от разных режиссеров.





Антология состоит из шести анимационных новелл, созданных в разных техниках постановщиками из разных стран. Среди авторов — Джим Брайсон, Сэм Чоу, Сергей Кибус, Любомир Арсов и др. Они переосмысляют отечественные классические и современные литературные произведения.





Мультфильмы ужасов не связаны сюжетом. Каждый из них представит свою историю — от антиутопического репортажа до постапокалиптического боевика. Хоррор-антология дебютирует на стриминге 16 февраля.



