Вышел трейлер мультсериала «Антология русского хоррора: Красный состав»

26.01.2023

Вышел трейлер мультсериала «Антология русского хоррора: Красный состав»
Стриминг more.tv опубликовал на официальном ютьюб-канале ролик проекта, включающего короткометражки от разных режиссеров.

Антология состоит из шести анимационных новелл, созданных в разных техниках постановщиками из разных стран. Среди авторов — Джим Брайсон, Сэм Чоу, Сергей Кибус, Любомир Арсов и др. Они переосмысляют отечественные классические и современные литературные произведения. 

Мультфильмы ужасов не связаны сюжетом. Каждый из них представит свою историю — от антиутопического репортажа до постапокалиптического боевика. Хоррор-антология дебютирует на стриминге 16 февраля.


Фото: кадр из трейлера сериала «Антология русского хоррора»