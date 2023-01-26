Новый роман из цикла фандорианы может выйти в 2023 году

Главным героем книги вместо сыщика Эраста Фандорина станет его друг и камердинер Масахиро Сибата, сообщил писатель Борис Акунин в телеграм-канале.





Детектив из серии «Приключения Эраста Фандорина» уже готов. В нем действуют знакомые персонажи, но изменился главный герой. По словам автора «просто Маса» с годами стал ему «как-то ближе». Фандорин же отошел на второй план. Акунин напомнил, что в других романах он тоже не всегда был в центре внимания. Название книги не приводится.





Писатель добавил, что написал роман за полтора месяца во время болезни и ожидания диагноза, поэтому рукописи необходимо отлежаться. Если он решит, что получилась «не дребедень», то выпустит книгу в этом году.





Первый роман фандорианы «Азазель» вышел в 1998 году. Серия детективов рассказывает о приключениях сыщика из аристократических кругов XIX века. Три детектива были экранизированы. 19 января вышла новая адаптация первой книги «Фандорин. Азазель». Действие сериала разворачивается в ХХI веке в России, миновавшей революцию и сохранившей монархию.





Фото: кадр из сериала «Фандорин. Азазель»