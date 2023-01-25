Певца Семена Слепакова просят признать иноагентом





Российского певца и актера Семена Слепакова просят признать иностранным агентом. С таким предложением в Министерство юстиции обратился глава Фонда защиты исторического наследия Александр Карабанов, передает Telegram-канал SHOT.



Сообщается, что поводом для обращения Карабанова в ведомство послужила песня Слепакова, в которой тот высмеивает смерть российских солдат.



«В то время как находящиеся на передовой солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования, ... медийные лица позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях Вооружённых сил РФ», — указано в обращении.



Александр Карабанов указал на то, что стихи Слепакова дискредитируют Вооруженные силы России, а сам автор иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан страны, готовых пожертвовать самым ценным ради России.









Фото: скриншот видео канала Слепаков/YouTube











