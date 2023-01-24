«Художественный» проведет ретроспективу фильмов Ларса Фон Триера





В московском кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов датского кинорежиссера Ларса Фон Триера, передает пресс-служба кинотеатра.



Показ начнется 6 февраля и подготовлен совместно с творческим объединением Arthouse, в каталоге которого представлены почти все работы режиссера.



Ретроспектива продлится две недели. За это время зрители увидят 10 картин Ларса Фон Триера — от его ранних работ до фестивальных хитов. Стартует показ 6 февраля с картины «Европа» в большом зале «Художественного», а завершится 18 и 19 февраля показом первых двух сезонов сериала «Королевство».



Расписание показов доступно на сайте кинотеатра.









Фото: пресс-служба кинотеатра «Художественный»