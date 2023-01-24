В России рассмотрят новые законы в отношении покинувших страну артистов

24.01.2023
В России могут принять новые законы для воздействия на артистов и деятелей культуры, оскорбляющих страну, но продолжающих зарабатывать в России деньги, говорится в Telegram-канале фракции «Единая Россия».
Об этом на пленарном заседании заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
«Убеждена, что в отношении тех, кто прямо поддерживает врага и отрекается от своего Отечества, а таких считаные единицы, мы должны действовать системно, строго в правовом поле. Давайте отвечать им холодно, четко, эффективно и по закону», — заявила Ямпольская.
Глава комитета добавила, что если закон не полностью обеспечивает реализацию справедливых мер, то законодательный инструментарий будет расширен.
Елена Ямпольская отметила, что для большинства уехавших звезд Россия — «не Родина, а кормовая база».
«Значит, надо методично отключать им «источники питания», — высказалась Ямпольская.
На заседании сообщили, что комитет по культуре станет площадкой для обсуждения соответствующих законотворческих предложений и займется в том числе сбором, обобщением и подготовкой законодательных предложений в отношении покинувших страну артистов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России