В России рассмотрят новые законы в отношении покинувших страну артистов





Об этом на пленарном заседании заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.



«Убеждена, что в отношении тех, кто прямо поддерживает врага и отрекается от своего Отечества, а таких считаные единицы, мы должны действовать системно, строго в правовом поле. Давайте отвечать им холодно, четко, эффективно и по закону», — заявила Ямпольская.



Глава комитета добавила, что если закон не полностью обеспечивает реализацию справедливых мер, то законодательный инструментарий будет расширен.



Елена Ямпольская отметила, что для большинства уехавших звезд Россия — «не Родина, а кормовая база».



«Значит, надо методично отключать им «источники питания», — высказалась Ямпольская.



На заседании сообщили, что комитет по культуре станет площадкой для обсуждения соответствующих законотворческих предложений и займется в том числе сбором, обобщением и подготовкой законодательных предложений в отношении покинувших страну артистов.





Фото: пресс-служба Министерства культуры России