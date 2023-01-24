Вин Дизель представил концепт-арт фильма «Риддик 4: Фурия»

Актер опубликовал в соцсетях новое изображение к Riddick 4, напомнив о работе над четвертой частью сай-фай-франшизы.





Главный герой Риддик, роль которого исполняет Вин Дизель, изображен на постере в атакующей позе. Рядом с ним представлена женщина, ранее не фигурировавшая в фильмах.





Последнее крупное обновление по статусу «Риддика 4» появлялось в 2019 году, когда актер и продюсер ленты представил ее подзаголовок и объявил о завершении работы над сценарием. Однако с тех пор о проекте ничего не было известно. Фурия — родная планета Риддика, опасного убийцы, который видит в темноте, но испытывает боль при солнечном свете.





История Риддика началась в 1999 году с выхода фильма «Черная дыра», вдохновленного повестью Айзека Азимова «Приход ночи».





Фото: кадр из фильма «Хроники Риддика»

