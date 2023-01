Хит Depeche Mode 1987 года взлетел в чартах после премьеры «Одних из нас»

За два дня с выхода первой серии трек Never Let Me Down Again набрал на 520% больше прослушиваний на Spotify в США, чем неделей ранее, сообщается в соцсетях сервиса.





«Больше никогда меня не подводи» звучит в финале пилотного эпизода сериала The Last of Us, который стартовал 15 января на HBO Max. На новой волне популярности песни музыканты изменили ее название на своем официальном ютьюб-канале, добавив отметку «Услышано в первом эпизоде «Одних из нас».





Сингл открывает шестой студийный альбом Music for the Masses. Ее написал клавишник, гитарист и автор большинства композиций Depeche Mode Мартин Гор.





The Last of Us — постапокалиптический сериал по мотивам одноименной видеоигры. Главные герои — контрабандист Джоэл и девушка-подросток Элли, которую он должен доставить из карантинной зоны в лабораторию. Она может помочь в создании вакцины от заболевания, которое поразило всю Землю, привело к крушению цивилизации и превратило заразившихся людей в плотоядных монстров.