На ТНТ выходит сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым и Гошей Куценко

Фото: скриншот / ютьюб-канал Мобильный Кинотеатр

В центре сюжета — простой мужичок Михалыч. Приехав в Москву из Сибири, герой Епифанцева останавливается в гостях у двоюродного брата и пытается разобраться с чиновниками, которые решили отобрать родной лесхоз. Появление Михалыча служит толчком к сплочению разобщенной ранее семьи.Помимо Епифанцева, в телесериале приняли участие Гоша Куценко, Екатерина Климова, Ольга Медынич и другие. За режиссуру отвечает Евгений Корчагин, известный по фильму «Войной семей», а сценаристом задействован Константин Трофимов.Пилотную серию сериала «Просто Михалыч» зрители смогут увидеть на канале ТНТ 30 января в 21:00.