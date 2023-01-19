На ТНТ выходит сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым и Гошей Куценко

24 января откроет двери III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Мероприят...
Осенью этого года в 33-й раз откроет свои двери Международный кинофестиваль «Послание к человеку». 1...
19 января Британская киноакадемия BAFTA озвучила списки номинантов на кинопремию в этом году. Рекорд...
Креаторы Москвы освоили управление интеллектуальной собственностью не выходя из дома. Об этом сообща...
Информационный портал онлайн-сервиса «Вокруг ТВ» озвучил самые ожидаемые зарубежные сериалы 2023 год...
Стала известна дата релиза телесериала «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли. Пок...
24 января откроет двери III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Мероприят...
Осенью этого года в 33-й раз откроет свои двери Международный кинофестиваль «Послание к человеку». 1...
19 января Британская киноакадемия BAFTA озвучила списки номинантов на кинопремию в этом году. Рекорд...
Креаторы Москвы освоили управление интеллектуальной собственностью не выходя из дома. Об этом сообща...
Информационный портал онлайн-сервиса «Вокруг ТВ» озвучил самые ожидаемые зарубежные сериалы 2023 год...
Работы пройдут при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта «Культура», сообщила пресс-слу...
Ролик по грядущей анимационной ленте опубликовала на ютьюб-канале компания «НМГ Кинопрокат». ...
Звезда фильмов «Список Шиндлера» и «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» Лиам Нисон заявил, чт...
Актер не видит смысла в возвращении к роли без многолетнего напарника Кевина Конроя. Об этом он ра...
Вечер 18 января ознаменовался премьерой второго сезона сериала «Территория». Актеры и создатели сери...
Экспозиция этюдов к «Радости жизни» откроет камерное пространство для временных выставок произведени...
Внучка звезды немого кино Чарли Чаплина присоединилась к касту проекта. Информацию подтвердил прод...
Полноценный ролик по грядущему шоу Shrinking представил Apple TV+ на официальном ютьюб-канале. Проек...
Режиссер, сценарист и актер скончался в возрасте 76 лет. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Союзе кинем...
Успех семейной комедии Дмитрия Дьяченко обсудили на встрече министра культуры России Ольги Любимовой...
Открытие сделали реставраторы Новгородского музея-заповедника при восстановлении редкой иконы «Бог...
20 января в Будапеште состоится европейская премьера произведения, впервые исполненного в Москве в...
Рост выручки соответствует запланированным показателям, уточнила директор издательства Олеся Фарту...
Российский постановщик рассказал в соцсетях, что в дебютном эпизоде постапокалиптического шоу HBO ...
19.01.2023