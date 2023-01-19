«На Западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на премию BAFTA

Фото: скриншот / ютьюб-канал В рейтинге

Экранизация знаменитой книги отметилась в категориях за лучший фильм, лучший монтаж, лучший адаптированный сценарий, лучшую музыку к фильму, лучшую операторскую работу и другие. За всю историю кинопремии на такое же рекордное количество категорий выдвигалась лишь одна кинолента — «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».На втором месте по количеству номинированных категорий оказались фильмы «Банши Инишерина» и «Все везде и сразу». Киноленты получили 10 категорий каждая, в том числе они посоревнуются и за почетное звание фильма года.Среди документальных картин на звание лучшей номинирована документальная лента «Навальный» от режиссера из Канады Дэниела Роэра. Номинаций на бронзовую маску ни одна российская лента в этом году не получила.76-я церемония награждения BAFTA состоится 19 февраля в Лондоне. Всего на премии будет представлено 25 номинаций.