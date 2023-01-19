«На Западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на премию BAFTA

19.01.2023

«На Западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на премию BAFTA
19 января Британская киноакадемия BAFTA озвучила списки номинантов на кинопремию в этом году. Рекордные 14 номинаций собрала кинолента «На Западном фронте без перемен» от Netflix.

Экранизация знаменитой книги отметилась в категориях за лучший фильм, лучший монтаж, лучший адаптированный сценарий, лучшую музыку к фильму, лучшую операторскую работу и другие. За всю историю кинопремии на такое же рекордное количество категорий выдвигалась лишь одна кинолента — «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

На втором месте по количеству номинированных категорий оказались фильмы «Банши Инишерина» и «Все везде и сразу». Киноленты получили 10 категорий каждая, в том числе они посоревнуются и за почетное звание фильма года.

Среди документальных картин на звание лучшей номинирована документальная лента «Навальный» от режиссера из Канады Дэниела Роэра. Номинаций на бронзовую маску ни одна российская лента в этом году не получила.

76-я церемония награждения BAFTA состоится 19 февраля в Лондоне. Всего на премии будет представлено 25 номинаций.

Фото: скриншот / ютьюб-канал В рейтинге