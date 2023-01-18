Фильм «Огонь» Анны Яновской покажут в «Иллюзионе»

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В рамках мероприятия зрители смогут пообщаться с Анной и съемочной группой. Также на встречу приглашена искусствовед и киноисторик Анастасия Вознесенская.Фильм «Огонь» повествует об удивительном путешествии благодатного огня через всю Россию. Главный герой фильма Сергей Немировский везет благодатный огонь из иерусалимского Храма Гроба Господня в собственноручно им построенные маленькие северные храмы Якутии и Хабаровского края.В съемках фильма были задействованы архиепископ Якутский и Ленский Роман, настоятель Спасского мужского монастыря Иоанн (Калугин), Николай Николаев, Екатерина Перевалова, Валерий Волков.Также одним из исторических персонажей киноленты выступает Святитель Иннокентий, чьи письма читает за кадром заслуженный артист РФ Андрей Заводюк.Напомним, фильм «Огонь» в 2022 году был удостоен главного приза в конкурсах документального кино на кинофестивале «Окно в Европу» и на международном фестивале кинофильмов «Листопад».