Режиссер «Великого уравнителя» снимет фильм про Майкла Джексона

18.01.2023
Кинокомпания Lionsgate объявила о том, что планирует снимать фильм о жизни и карьере знаменитого певца, продюсера и хореографа Майкла Джексона. Режиссером картины назначен Антуан Фукуа, известный зрителям по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день».
Также в команду проекта приглашен сценарист Джон Логан («Скайфолл», «Гладиатор») и продюсер Грэм Кинг, ранее задействованный в киноленте «Богемская рапсодия» про карьеру Фредди Меркьюри. Актерский состав пока не утвержден.
В данный момент ведется работа над сюжетом фильма. Однако по информации Deadline, судя по всему, кинолента охватит всю жизнь Майкла Джексона.
Напомним, что похожий проект Lionsgate «Богемская рапсодия» собрал в прокате более 900 миллионов долларов, а также получил четыре победы на премии «Оскар 2019» — за лучшую мужскую роль, лучший звук, монтаж и лучший монтаж звука.
Фото: кадр из фильма «Майкл Джексон: Вот и всё»