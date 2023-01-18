Режиссер «Великого уравнителя» снимет фильм про Майкла Джексона

Фото: кадр из фильма «Майкл Джексон: Вот и всё»

Также в команду проекта приглашен сценарист Джон Логан («Скайфолл», «Гладиатор») и продюсер Грэм Кинг, ранее задействованный в киноленте «Богемская рапсодия» про карьеру Фредди Меркьюри. Актерский состав пока не утвержден.В данный момент ведется работа над сюжетом фильма. Однако по информации Deadline, судя по всему, кинолента охватит всю жизнь Майкла Джексона.Напомним, что похожий проект Lionsgate «Богемская рапсодия» собрал в прокате более 900 миллионов долларов, а также получил четыре победы на премии «Оскар 2019» — за лучшую мужскую роль, лучший звук, монтаж и лучший монтаж звука.