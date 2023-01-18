Выставка «ДК СССР» откроется в Москве к 100-летию Советского Союза

Масштабный межмузейный проект расположится в Центральном Манеже и объединит работы восьми направлений советского искусства, сообщила пресс-служба РОСИЗО.





Выставка заработает 3 февраля. В 13 тематических разделах представят более 700 предметов, включая живопись, графику, архитектурные проекты и эскизы, фото, скульптуру, музыку, кино и театральные экспонаты. Экспозиционные залы станут самодостаточными «выставками в выставке». Среди кураторов разделов — Зельфира Трегулова, Ксения Кокорина, Наталья Козырева, Ольга Галактионова, Алексей Ретинский и др.





Организационное решение проекта соответствует устройству ДК. Выставка основана на двух концептуальных идеях домов культуры: вовлеченность каждого человека в культурную жизнь и синтез искусств, предполагающий объединение в одном пространстве театра, концертной и киноплощадки, выставочного зала, библиотеки, мастерских.





Впервые в Москве представят мозаики Надежды Ходасевич-Леже, подаренные художницей СССР и не покидавшие Дубну с момента поступления в город; эскизы проектов Мавзолея Ленина из РГАСПИ. Посетители увидят работы Малевича, Дейнеки, Филонова, Коржева, Салахова, Булатова, Инфанте-Арана, Халдея и др. Разделы выставки также расскажут о развитии театрального искусства страны, кинематографа союзных республик, звуковой культуры, формировании архитектурной типологии ДК.





Фото: Евгений Халдей / пресс-служба РОСИЗО