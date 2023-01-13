Музей вышитой карты России откроется в Чувашии

По словам последнего, проект учреждения уже готов. В его экспозицию планируют включить Вышитую карту, созданную в Год культурного наследия по инициативе правительства Чувашии.





Идея создания карты родилась в развитие Дня вышивки, установленного в республике в 2020 году. Над ней трудились более 260 мастериц из регионов страны. Они использовали разные техники вышивания и около 50 материалов: янтарь и жемчуг, ракушки и оленьи жилы, золотые и серебряные нити и др. Панно-регионы представляют образцы этнической вышивки народов России. Сейчас масштабный объект (3,3×6,7 м) хранится в Чувашском национальном музее.





Еще одним продолжением проекта станет Фестиваль вышитых карт регионов РФ, который пройдет в этом году. В его программу планируют включить экспозицию вышитых карт, выступления национальных ансамблей и мастер-классы.





По словам Ольги Любимовой, фестиваль позволит «показать народные промыслы, разнообразие вышивки», а также «напомнить о нашем национальном достоянии и приобщиться к народной культуре». Министр предложила провести мероприятие в Чувашии, а также отметила, что проект может претендовать на поддержку. В этом году пройдет первый конкурс на гранты в сфере народного творчества, учрежденные Правительством РФ.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ