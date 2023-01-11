Новое музыкальное шоу «Конфетка» стартует на ТНТ 28 января

11.01.2023
Вести программу будут комики Гарик Мартиросян и Марина Кравец, сообщается в анонсе.
«Конфетка» объединит музыкантов-любителей, создающих песни в разных жанрах, а также звезд отечественной эстрады, которые исполнят их. В шоу не известные широкой публике сочинения получат возможность зазвучать по-новому: более профессионально и качественно, в новой аранжировке и исполнении популярных певцов.
В каждом выпуске будут участвовать пять авторов и пять известных артистов. Имена последних останутся в тайне до их выхода на сцену. Творческие коллаборации оценят эксперты, а зрители определят победителя. Судя по трейлеру на сайте канала, экспертами первого выпуска станут Тимур Родригес, Ольга Бузова и Хабиб.
Дебютный выпуск появится в эфире 29 января в 21: 00 мск.
Фото: кадр из трейлера шоу «Конфетка»