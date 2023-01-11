В записи «Золотого глобуса» не показали шутку о скандале с Уиллом Смитом

В записи «Золотого глобуса» не показали шутку о скандале с Уиллом Смитом

11.01.2023

Актер и комик Эдди Мерфи пошутил над инцидентом, произошедшим на вручении «Оскара», когда его коллега дал пощечину ведущему. Об этом сообщает Comic Book. 