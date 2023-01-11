В записи «Золотого глобуса» не показали шутку о скандале с Уиллом Смитом

Актер и комик Эдди Мерфи пошутил над инцидентом, произошедшим на вручении «Оскара», когда его коллега дал пощечину ведущему. Об этом сообщает Comic Book.

Актер и комик Эдди Мерфи пошутил над инцидентом, произошедшим на вручении «Оскара», когда его коллега дал пощечину ведущему. Об этом сообщает Comic Book.





Мерфи получил награду за заслуги в кинематографе. Во время церемонии, состоявшейся 10 января, он обратился к начинающим артистам, отметив, что у него есть четкий план успеха, которого он придерживается. Актер рекомендовал следовать трем пунктам: «Платите налоги, не лезьте не в свое дело и не пытайтесь произносить имя жены Уилла Смита».





Последние слова отсылают к происшествию на «Оскаре», когда Смит дал пощечину Року за неэтичную шутку над его супругой Джадой Пинкетт-Смит. Позже актер извинился и выразил готовность принять любое наказание от Киноакадемии США, включая отзыв «Оскара». Также он обратился за помощью к специалистам. Тем не менее у него возникли сложности со съемками проектов и продвижением уже готовых фильмов и сериалов.





В эфире американского ТВ упоминание о скандале вырезали. Однако шутку показало канадское телевидение, отмечает издание.





Фото: кадр из фильма Coming 2 America