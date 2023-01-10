«Мегаполис» Фрэнсиса Форда Копполы лишился ключевых членов команды

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По их словам, на полпути к завершению съемочного процесса фильм лишился арт-директора, продакшн-дизайнера и создателей спецэффектов, а также столкнулся с нехваткой бюджета.Съемки картины стартовали около трех месяцев назад в Атланте. Предполагалось, что они продлятся 80–90 дней. Однако на фоне увольнений встал вопрос о завершении производства в сроки. Бюджет ленты в $120 млн за время съемок вырос. Режиссеру пришлось отказаться от технологии создания визуальных эффектов, которая использовалась в «Мандалорце». Коппола, финансирующий фильм своей мечты, счел ее слишком дорогой. Отмечается, что постановщик ищет новых членов команды.Работа над «Мегаполисом» стартовала минувшей осенью. Эпик рассказывает историю архитектора, стремящегося восстановить Нью-Йорк после катастрофы. В проекте задействованы Шайа Лабаф, Обри Плаза, Форест Уитакер, Адам Драйвер, Лоренс Фишберн и др.