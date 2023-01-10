Юношеский конкурс пианистов им. Рахманинова впервые пройдет в России

Юношеский конкурс пианистов им. Рахманинова впервые пройдет в России

10.01.2023

Музыкальное состязание состоится 21–26 марта на малой родине композитора — в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.