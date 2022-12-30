В Липецкой области законсервируют 6 памятников архитектуры

30.12.2022

В Липецкой области законсервируют 6 памятников архитектуры
Работы на объектах пройдут в рамках программы Минкультуры РФ «Консервация» в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона.

В следующем году законсервируют Ильинскую церковь XVII века в Лебедянском Троицком монастыре, Покровскую церковь XVIII века в селе Покровское-Одоевщино, Успенскую церковь в Ельце, Троицкую церковь в Талице и два флигеля Усадебного ансамбля в Баловневе. 

Объекты ждут противоаварийные работы, которые предотвратят их разрушение, уточнили в областном управлении по охране объектов культурного наследия.

В ведомстве напомнили, что в уходящем году в программу «Консервация» вошли 12 памятников Липецкой области.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ