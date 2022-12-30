В Липецкой области законсервируют 6 памятников архитектуры

Изменения в HBO Max, связанные со слиянием головной компании стриминга Warner Media с Discovery, п...
Работы на объектах пройдут в рамках программы Минкультуры РФ «Консервация» в 2023 году, сообщила п...
Сценарии появились в открытом доступе в рамках ежегодного проекта Read the Screenplay издания Deadli...
Танцовщик не выступит со спектаклем «Распутин» в Театре Арчимбольди, сообщил его директор Джанмари...
По просьбе издания потери отечественной концертной индустрии оценил глава «МТС Энтертейнмент» Миха...
Изменения в HBO Max, связанные со слиянием головной компании стриминга Warner Media с Discovery, п...
Работы на объектах пройдут в рамках программы Минкультуры РФ «Консервация» в 2023 году, сообщила п...
Сценарии появились в открытом доступе в рамках ежегодного проекта Read the Screenplay издания Deadli...
Танцовщик не выступит со спектаклем «Распутин» в Театре Арчимбольди, сообщил его директор Джанмари...
По просьбе издания потери отечественной концертной индустрии оценил глава «МТС Энтертейнмент» Миха...
Трейлер спецвыпусков британского фантастического сериала опубликовали на ютьюб-каналах ВВС и Docto...
Британский дизайнер скончалась в Лондоне, сообщается в соцсетях модного дома Vivienne Westwood. ...
Информацию о поведении актера на съемочной площадке сериала Netflix распространил в соцсетях DeuxMoi...
«Вокруг ТВ» составил топ-7 самых востребованных российских шоу уходящего года по версии читателей. Р...
Правительственную телеграмму от имени министра культуры России направили в Союз кинематографистов ...
Фонд кино назвал 14 отечественных кинопроектов, производство которых финансово поддержит в следующем...
Автор музыки к «Солярису», «Сталкеру», «Курьеру» и другим фильмам скончался в больнице. Об этом ТА...
Студия анонсировала экранизации книг «Малуша» Олега Роя и «Тайны Чароводья» Юлии Ивановой, передае...
О возможном возвращении актера к образу Железного человека в киновселенной Marvel сообщил в соцсет...
Музыкальный номер актрисы Юлии Пересильд, который был снят в космосе, покажут в новог...
К концу декабря 2022 года учреждение посетили более 200 тысяч человек, сообщается в пресс-релизе Мин...
Прием заявок от дизайнеров на конкурс-креатон стартует 16 января, а на разработку линейки сувенирн...
Минкультуры РФ и Российская государственная библиотека подвели итоги отбора библиотек, которые приму...
Студия Red Star Games опубликовала на странице во «ВКонтакте» ролик по демоверсии Supernatural: Th...
Мурманская область в 2023 году станет съемочной площадкой для многосерийной историчес...
30.12.2022