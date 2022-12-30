Вышел тизер спецэпизодов «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

Трейлер спецвыпусков британского фантастического сериала опубликовали на ютьюб-каналах ВВС и Doctor Who.





В тизере в главной роли вновь появился Дэвид Теннант, игравший Десятого Доктора в 2005-2010 годах. В специальных эпизодах к 60-летию сериала он сыграл Четырнадцатого Доктора. К роли спутницы вернулась Кэтрин Тейт. Свою роль успел повторить Бернард Криббинс, умерший в этом году. Также в сериях появятся Нил Патрик Харрис, Ясмин Финни и другие актеры. В конце ролика появился Пятнадцатый Доктор в исполнении Шути Гатвы.





«Шоу только начинается», — говорится в описании ролика.





Выпуски с Теннантом выйдут в 2023 году. После персонаж регенерирует в новую форму. Шути Гатва, известный по сериалу «Половое воспитание», продолжит исполнять главную роль в новом сезоне. Его спутницу сыграет Милли Гибсон. Шоураннером спецвыпусков и следующего сезона выступает Рассел Т. Дэвис, возродивший сериал в 2005 году спустя 16 лет после его закрытия.



