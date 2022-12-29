Конкурсы, марафоны и спектакли к Новому году пройдут во дворцах и центрах творчества Москвы

Дети и родители посетят выездной интерактивный спектакль, научатся готовить новогодние блюда и тематические поделки, а малыши старше трех лет смогут пообщаться с Дедом Морозом по видеосвязи.





Так, например, 31 декабря, с 2 по 7 января Центр внешкольной работы «На Сумском» приглашает детей от трех до 12 лет и их родителей посетить интерактивный спектакль «Новогодний переполох в оранжерее Деда Мороза», а также принять участие 3 и 4 января в марафоне новогодних представлений «сНежная история».





Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» с 30 декабря по 8 января проведет мастер-классы по гончарному искусству, интуитивной живописи, пластилиновой аппликации, изготовлению кормушек для птиц и украшений с символом года.





Московский дворец пионеров подготовил для детей и их родителей интересную программу на новогодние праздники — 4 и 5 января пройдут познавательные игровые программы фестиваля «Мир глазами юного исследователя» и «Новогоднее созвездие игр».





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