Мариинский театр представит премьеру оперы Моцарта «Волшебная флейта»

Альманах о влиянии цифровых технологий на людей дебютирует эксклюзивно на стриминге. Ролик по прое...
Московские учреждения дополнительного образования проведут познавательные новогодние ...
Мариинский театр покажет 29 декабря на своей Новой сцене премьеру оперы Вольфганга Амадея Моцарта ...
28 декабря 2022 года в детском корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи открыл...
Свыше 300 тысяч жителей Луганской Народной Республики посетили выставки в рамках проекта «Наши тради...
Альманах о влиянии цифровых технологий на людей дебютирует эксклюзивно на стриминге. Ролик по прое...
Московские учреждения дополнительного образования проведут познавательные новогодние ...
Мариинский театр покажет 29 декабря на своей Новой сцене премьеру оперы Вольфганга Амадея Моцарта ...
28 декабря 2022 года в детском корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи открыл...
Свыше 300 тысяч жителей Луганской Народной Республики посетили выставки в рамках проекта «Наши тради...
Телевизионная премьера фильма Владимира Котта состоится на канале «Россия», сообщила пресс-служба ве...
Гастроли коллектива пройдут с 25 по 27 февраля в Красноярской филармонии, сообщила ее пресс-служба...
Ролик по экранизации книги Анны Богинской от создателей «Содержанок» появился на официальном YouTu...
Программа совместит выступления исполнителей в реальных костюмах и цифровых образах, говорится в с...
Кинопрокатная компания Capella Film опубликовала на ютьюбе ролик по сельскому триллеру в русской озв...
28 декабря во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи заработала Лаборатория детско...
По состоянию на 28 декабря шоу спустилось на второе место, пропустив вперед третий сезон «Эмили в ...
Председатель совета директоров студии Юлиана Слащева сообщила о разработке полнометражных мультфил...
Съемки проекта о спасательной операции в Чукотском море в 1930-е годы стартуют в начале 2023 года, с...
Ушла из жизни певица португальского происхождения Теолинда Хоакина де Соуза Ланса, больше известная ...
Кинокартина «Стеклянная луковица» о детективе Бенуа Бланке в первый уик-энд набрала 82 млн часов про...
Ролик по второму сезону анимационного шоу появился на официальном YouTube-канале Star Wars. ...
Кровля и главный зал Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге изменят свою ко...
Студия «Место силы» сообщила в соцсетях о продлении сериала, который критики назвали лучшим в 2022 г...
29.12.2022