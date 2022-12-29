Мариинский театр представит премьеру оперы Моцарта «Волшебная флейта»

Мариинский театр представит премьеру оперы Моцарта «Волшебная флейта»

29.12.2022

Мариинский театр покажет 29 декабря на своей Новой сцене премьеру оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта».