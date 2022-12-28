НТВ покажет в новогоднюю ночь объединенное шоу «Маска + Аватар»

Программа совместит выступления исполнителей в реальных костюмах и цифровых образах, говорится в сообщении телевещателя.





«Новогодняя Маска + Аватар» стартует 31 декабря в 20:23. В ней примут участие 17 масок из предыдущих трех сезонов шоу и восемь аватаров из дебютного проекта. К ним присоединятся восемь новых участников, которые раскроют свои личности сразу после выступлений. Как и в оригинальных передачах, номера в новогоднем выпуске будет оценивать звездное жюри в составе Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Иды Галич, Регины Тодоренко и др.





Программа продлится после боя курантов, а в 2:00 мск стартует спецвыпуск «Квартирника у Маргулиса» под названием «Гараж желаний». Зрителей ждет живое выступление именитых и начинающих музыкантов, в том числе в неожиданных дуэтах. Группа Uma2rman споет с Ваней Дмитриенко, Александр Маршал — с сыном Артемом Миньковым. Сергей Летов выйдет на сцену с «Аффинажем», Валерия — с The Hatters. Музыкальный вечер проведут Евгений Маргулис, певица и актриса Юля Паршута и рэпер ST.





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