В Институте культуры в Перми открылся Центр саунд дизайна и визуальных технологий в рамках проекта «Придумано в России»

«По линии Минкультуры России в регион идет поддержка. Так, пермский ТЮЗ получил дополнительные средства на капремонт исторического здания в рамках национального проекта «Культура», а Пермский государственный институт культуры теперь располагает Центром саунд дизайна и визуальных технологий, оборудованным в рамках федерального проекта «Придумано в России», – отметила замминистра.

В Пермском государственном институте культуры Надежда Преподобная встретилась с ректором института Людмилой Дробышевой-Разумовской, педагогами и студентами вуза. Заместителю Министра представили Центр саунд дизайна и визуальных технологий ПГИК, который накануне открылся при поддержке Минкультуры России и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в рамках федерального проекта «Придумано в России».

Всего в России появилось 26 подобных центров, чье оснащение соответствует мировым стандартам медиапроизводства. Комплекс оборудования для съемки, монтажа и прямых трансляций с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности позволяет создавать современные и перспективные медийные продукты. Студия визуального дизайна дает возможность сканировать предметы, создавать 3D-модели и пространства, работать с анимацией. Как отметила Надежда Преподобная, чтобы центр стал точкой притяжения творческих сил в сфере креативных индустрий, он должен постоянно развиваться, а потому замминистра попросила присутствующих на встрече студентов об обратной связи.

«Для нас важно, чтобы проект жил, поэтому я буду благодарна, если и педагоги, и ребята расскажут, чего не хватает, что добавить, чтобы появились новые возможности», – сказала она.

Замминистра культуры также осмотрела специализированную аудиторию для видеоконференцсвязи, оборудованную в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Надежда Преподобная посетила пермский ТЮЗ, который благодаря нацпроекту «Культура» в конце этого года получил дополнительные средства на капитальный ремонт исторического здания. Замминистра показали планы по возведению новой сцены, непосредственно примыкающей к нынешнему зданию театра. Проектом предусмотрен зрительный зал на 200 мест, выставочное пространство и кафе, санузлы и зоны отдыха, а также места для переодевания детей. Работы планируется завершить в год 300-летия Перми.

Также в рамках визита замминистра культуры приняла участие в заседаниях организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми и оргкомитета по подготовке и проведению в 2023 году Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Фото: Минкультуры РФ