В Перми показали спектакль «Солярис», построенный на световых эффектах

25.12.2022
Пермский академический Театр-Театр (ТТ) представил премьеру научно-технологического спектакля «Солярис» по одноименному роману Станислава Лема. В постановке нет декораций, а все сцены и переходы построены исключительно на световых эффектах, рассказали ТАСС в театре.
Сценографию спектакля «Солярис» разрабатывала московский художник-сценограф Мария Левина. Она, по словам постановщиков, работала не с физическим пространством, а с другой — технологичной — эстетикой, поскольку «Солярис» — «по сути, фокус, большая иллюзия, путешествие в другое измерение».
Все задумки постановщиков и сценографов реализуются в пространстве театра при участии Центра компетенций НТИ «Фотоника», Пермского госуниверситета (ПГНИУ) и Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК).
Спектакль «Солярис» — это первый проект Театра-Театра в формате научно-технологического спектакля.
Фото: Pixabay