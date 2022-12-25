25.12.2022
Всего более 121 000 студентов со всей России приняли участие в отборочном онлайн-этапе, пишет издание «Невские новости».
Обучающиеся Санкт-Петербургского государственного университета — в числе самых активных участников: 2 749 универсанта показали свои профессиональные знания по выбранным направлениям.
«Юриспруденция» опять одна из самых востребованных дисциплин — 4 945 человека прошли соревнования: это второе место по популярности, среди всех направлений.
Участники также проявили интерес к гуманитарным наукам — «Лингвистику» и «Филологию» выбрали 2 746 и 1 724 человек.
Среди естественных наук — 1 339 человек выполнили задания по «Географии».
В конце декабря станут известны результаты соревнований для всех участников отборочного этапа — проходные баллы появятся в личных кабинетах на сайте олимпиады.
Фото: Pixabay