В соцсетях раскритиковали трейлер фильма «СамоИрония судьбы!»

25.12.2022

В соцсетях раскритиковали трейлер фильма «СамоИрония судьбы!»

Телеканал ТНТ представил трейлер комедии «СамоИрония судьбы!». Премьера фильма пройдет в ночь с 31 декабря на 1 января, пишет «Культуромания». 

Фильм — это пародия на известные советские комедии.

В главных ролях сыграли звезды Comedy Club, КВН и шоу-бизнеса. 

Зрители трейлера не одобрили комедию в комментариях.

«Почему сняли это они, а стыдно мне?» — написал один из пользователей.

Многие пользователи критикуют авторов «СамоИронии судьбы» за посягательство на классику отечественного кинематографа.

Что касается звезд, то известие о выходе адаптации всеми любимого фильма «Ирония судьбы» разделило мнения знаменитостей на две части. Кто-то с удовольствием посмотрит новинку, есть и те, кто посчитал это фарсом.

Фото: Pixabay