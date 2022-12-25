В соцсетях раскритиковали трейлер фильма «СамоИрония судьбы!»

Фильм — это пародия на известные советские комедии.





В главных ролях сыграли звезды Comedy Club, КВН и шоу-бизнеса.





Зрители трейлера не одобрили комедию в комментариях.





«Почему сняли это они, а стыдно мне?» — написал один из пользователей.





Многие пользователи критикуют авторов «СамоИронии судьбы» за посягательство на классику отечественного кинематографа.





Что касается звезд, то известие о выходе адаптации всеми любимого фильма «Ирония судьбы» разделило мнения знаменитостей на две части. Кто-то с удовольствием посмотрит новинку, есть и те, кто посчитал это фарсом.





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